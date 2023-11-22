الاحتلال: نفذنا غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله فى الأراضى اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية، من بينها بنى تحتية وموقع عسكري، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري: "هاجمت الطائرات المقاتلة عددًا من الأهداف لتنظيم حزب الله داخل الأراضي اللبنانية، ومن بينها عدة مواقع عسكرية كان يديرها التنظيم".

وأضاف: "في وقت سابق من اليوم أيضًا، تم إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية على مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة بيرنيت ورأس الناقورة.. ولا يوجد ضحايا، كما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية".

هذا وأعلن حزب الله، مساء الخميس، عن استهداف عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية ونشر مشاهد لعملية استهداف تلك المواقع، مشيرًا إلى أنها تمت بالأسلحة المناسبة.