"خارجية الشيوخ": التوصل لهدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل نجاح ضخم للجهود المصرية

قال النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية أكثر الأطراف حرصا على دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، ورفض تصفية القضية بأي شكل أو دفع الفلسطينيين نحو النزوح وترك بيوتهم وأراضيهم، مهبا للاحتلال والمستوطنين.

هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل

ونوه الصيرفي فى تصريحات له اليوم، بتوصل حركة حماس والحكومة الاسرائيلية لهدنة إنسانية وبدء تبادل الأسرى خلال الساعات القادمة، قائلا: إن هذا نجاح كبير للجهود الدبلوماسية المصرية.

ورفض عضو مجلس الشيوخ، المزايدة على الدور المصري الذي يتم وفقا لثوابت وطنية لا يمكن لأي شخص التشكيك فيها أو زعزعتها، قائلا: إن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التي تبذل قصارى جهدها يوميا لوقف العدوان والحرب.

نجاح ضخم للرؤية والجهود المصرية

وأوضح أن نجاح الجهود المصرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، نجاح ضخم للرؤية والجهود المصرية، بأن الحل الدبلوماسي هو أفضل الطرق لتجنيب المنطقة الإنزلاق في الحرب.

واختتم جابر الصيرفي، قائلا إن الدولة المصرية، كثفت جهودها خلال الأيام الماضية، بتوجيهات وقيادة الرئيس السيسي، من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن مصدر مصري مسئول يفيد بأن مصر تؤكد استمرار متابعتها تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين.

توقيت بدء الهدنة الإنسانية بقطاع غزة

وقالت “القاهرة الإخبارية”، إنه سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة التمديد.