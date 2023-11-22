"برلمانية حماة الوطن": مصر نجحت فى فرض "الهدنة الإنسانية" بقطاع غزة

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن وصول القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى اتفاق هدنة لمدة ٤ أيام في فلسطين، يمثل انتصارًا للرؤية المصرية في هذا الأزمة وضمان حل الصراع، وأن جهود الدولة المصرية المتواصلة هي ما فرضت "الهدنة الإنسانية"، من أجل وقف الدماء وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأن الدولة المصرية ستظل المساند الأكبر للشعب الفلسطيني.

جهود القيادة المصرية واضحة على كل المستويات

وقال شلبي، في بيان صحفي صادر، اليوم الأربعاء، إن جهود القيادة المصرية واضحة على كل المستويات منذ بدء الأزمة، وأن مصر تحمل بيدها مفاتيح السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، وأن الشعب الفلسطيني انتصر في هذه الحرب رغم ارتقاء آلاف الشهداء من الأطفال والنساء، لأن إرادته لم تكسر، ولن يهجر من أرضه.

وتمنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب أن تكون الهدنة الإنسانية بداية التوصل إلى اتفاق نهائي بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والدخول في تفاوض شامل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ٦٧.

كانت الجهود المصرية، خلال الأيام الماضية، نجحت في التوصل لاتفاق هدنة إنسانية، تم الإعلان عن موعد دخولها حيز التنفيذ خلال 24 ساعة، في ظل تأكيدات أن أعداد المفرج عنهم في صفقة التبادل بين الجانبين ستزيد في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وأوضحت بنود الاتفاق أنه يتيح دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصّص للاحتياجات الإنسانية.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن مصدر مصري مسئول، أن مصر تؤكد استمرار متابعتها تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقالت "القاهرة الإخبارية" إنه سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة التمديد.