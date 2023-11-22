عمرو هندى: وقف إطلاق النار بغزة يكلل نجاح جهود مصر ومكانتها

أشاد النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بنجاح الجهود المصرية فى القضية الفلسطينية والتوصل إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وذلك بالوساطة القطرية والأمريكية.



وأكد هندي، أهمية الجهود المصرية، وأن القيادة السياسية المصرية حريصة منذ 7 أكتوبر الماضي، على متابعة تطورات الأوضاع في فلسطين لحظة بلحظة من أجل وقف إطلاق النار ودخول المساعدات بشكل دائم دون قيود أو شروط.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية على مر التاريخ، ودائما ما يدعو موقفها لإحلال السلام مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومنع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وكذلك رفض النزوح داخليا، مؤكدا أن التهجير القسرى يعني تفريغ القضية من مضومنها، ومن ثم الجهود المصرية لم ولن تتوقف في دعم القضية الفلسطينية، ومنع تصفيتها.



وأضاف أن الهدنة بوقف إطلاق النار جاءت في توقيت مناسب، لا سيما في ظل تصاعد حدة العنف، وتردي الأوضاع في قطاع غزة، فى ذات الوقت تستهدف ضمان دخول المساعدات بكافة أشكالها وأنواعها يقلل من التداعيات السلبية للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لاسيما توفير الغذاء والعلاج والطاقة لعودة الخدمات لطبيعتها مرة أخرى.

حزب المؤتمر مشيدا بنجاح الوساطة المصرية القطرية بالوصول لاتفاق هدنة بغزة: يؤكد مكانة مصر



وأشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بنجاح الجهود المصرية فى التوصل لاتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين، قائلا: "مصر تبنى القضية من اليوم الأول، واليوم نجحت الجهود المصرية".

وأكد غنيم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى منذ اللحظة الأولى للأزمة الراهنة وهم على قلب رجل واحد لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينين، وهذا ما اتضح فى العديد من التحركات والمواقف، ومن ثم مصر ترعى القضية الفلسطينية، حيث تعد مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، كما صنعت مصر رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ القضية الفلسطينية.

وأشار السعيد غنيم إلى أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لا سيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، من الأولويات التى تعمل عليها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأكد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.