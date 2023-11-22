الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو هندى: وقف إطلاق النار بغزة يكلل نجاح جهود مصر ومكانتها

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

أشاد النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بنجاح الجهود المصرية فى القضية الفلسطينية والتوصل إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وذلك بالوساطة القطرية والأمريكية.

وأكد هندي، أهمية الجهود المصرية، وأن القيادة السياسية المصرية حريصة منذ 7 أكتوبر الماضي، على متابعة تطورات الأوضاع في فلسطين لحظة بلحظة من أجل وقف إطلاق النار ودخول المساعدات بشكل دائم دون قيود أو شروط.

txt

نشأت الديهى يكشف أكبر نصر فى تاريخ القضية الفلسطينية

txt

برلماني: كلمة رئيس الوزراء بالبرلمان تعكس وحدة الصف تجاه القضية الفلسطينية


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية على مر التاريخ، ودائما ما يدعو موقفها لإحلال السلام مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومنع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وكذلك رفض النزوح داخليا، مؤكدا أن التهجير القسرى يعني تفريغ القضية من مضومنها، ومن ثم الجهود المصرية لم ولن تتوقف في دعم القضية الفلسطينية، ومنع تصفيتها.

وأضاف أن الهدنة بوقف إطلاق النار جاءت في توقيت مناسب، لا سيما في ظل تصاعد حدة العنف، وتردي الأوضاع في قطاع غزة، فى ذات الوقت تستهدف ضمان دخول المساعدات بكافة أشكالها وأنواعها يقلل من التداعيات السلبية للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لاسيما توفير الغذاء والعلاج والطاقة لعودة الخدمات لطبيعتها مرة أخرى.

حزب المؤتمر مشيدا بنجاح الوساطة المصرية القطرية بالوصول لاتفاق هدنة بغزة: يؤكد مكانة مصر 
 

وأشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بنجاح الجهود المصرية فى التوصل لاتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين، قائلا: "مصر تبنى القضية من اليوم الأول، واليوم نجحت الجهود المصرية".

وأكد غنيم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى منذ اللحظة الأولى للأزمة الراهنة وهم على قلب رجل واحد لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينين، وهذا ما اتضح فى العديد من التحركات والمواقف، ومن ثم مصر ترعى القضية الفلسطينية، حيث تعد مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، كما صنعت مصر رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ القضية الفلسطينية.

وأشار السعيد غنيم إلى أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لا سيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، من الأولويات التى تعمل عليها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأكد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

النائب عمرو هندي مجلس النواب المصريين بالخارج القضية الفلسطينية قطاع غزة

مواد متعلقة

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

بعد 8 سنوات داخل سجون الاحتلال.. أبرز المعلومات عن الأسيرة الفلسطينية إسراء الجعابيص

تجدد القتال أم وقف دائم لإطلاق النار.. مخططات إسرائيل لغزة بعد الهدنة

الرئيس السيسى يستقبل ملك الأردن اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

ما الرسائل الإسرائيلية خلف اقتحام "مستشفى الشفاء"؟

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: قبول الهدنة مع حماس انتصار لها

جيش الاحتلال يُعلن مقتل قائد فريق فى لواء جولانى بغزة