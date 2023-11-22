نشأت الديهى يكشف أكبر نصر فى تاريخ القضية الفلسطينية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر رفضت بيع مواقفها السياسية، فالأوطان ليست بورصة لبيع المواقف السياسية، وهذا واضح في موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، مؤكدًا أن هناك ضغوطًا اقتصادية على مصر لكي تتبنى مواقف معينة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي تحدث على أن مصر الدولة الوحيدة التي ليس لديها أجندة خاصة تجاه القضية الفلسطينية، بل تضحي وستضحي من أجل الشعب الفلسطيني، ولن تحل القضية الفلسطينية إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

تغير المواقف الغربية

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرًا في المواقف الأمريكية، مشيرًا إلى أن صحيفة "ذا هيل" الأمريكية تحدثت عن أن هناك إمكانية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، إذا أراد الرئيس الأمريكي جو بادين هذا الأمر، وبذلك حملت الصحفية الأمريكية الرئيس الأمريكي مسؤولية الحرب على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك 1200 باحث سياسي من الأسماء الكبيرة في الولايات المتحدة طالبوا الرئيس الامريكي بوقف الحرب على قطاع غزة، وهذا يعد أكبر نصر في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث شهدت دعما من كافة الدوائر السياسية الأمريكية.