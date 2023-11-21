محمود فوزي: حرب إسرائيل على غزة كشفت عن ازدواجية احترام حقوق الإنسان

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، كشفت عن ازدواجية احترام حقوق الإنسان عندما نستدعيها في موقف ونتجاهلها عن عمد في موقف آخر، فمن الذي يقبل بقتل 11 ألف نفس بريئة، 70٪ منها من النساء والأطفال، ومن يقبل قصف المنشآت المدنية والمستشفيات والكنائس والمدارس،، وهل هذا هو من موجبات الدفاع الشرعي.

وأضاف خلال المؤتمر الجماهيري، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن الرئيس السيسي أوضح أن مصر تستضيف 9 ملايين أخ وشقيق من جنسيات مختلفة، يعيشون معززين مكرمين، لكن الوضع بالنسبة لغزة مختلف، والغرض منه تصفية القضية الفلسطينية وتوريط المنطقة في مواجهات هي في غنى عنها.

الرئيس أكد أن الأمم تصمد بقيادتها وشعبها

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الأمم لا تصمد بقيادتها فقط، بل تصمد بشعبها وقيادتها معًا، وأن سياسة مصر تعتمد على السلام والتنمية والتعاون، وأنه لن يستطيع أحد المساس بمصر، ومصر قادرة دائمًا على تأمين نفسها، وتأمين شعبها.

وأشار "فوزي" إلى أن الانتخابية الرئاسية القادمة المقرر عقدها في 10و11و 12 ديسمبر المقبل، تكتسب أهمية كبيرة، ليرسل المصريون رسالة أنهم متوحدون في الدفاع عن بلدهم، وأن أي مساس بمقدراتها يقفون له بالمرصاد متوحدين خلف قيادتهم السياسية ومؤسساتهم العتيدة.

ندعو جميع فئات الشعب المصري للمشاركة الإيجابية

وأكد أن الحملة الانتخابية ترفض مقولة أن الرئيس "ناجح ناجح"، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة دعاية سلبية لجعل المواطنين يعكفون عن النزول للانتخابات، لذلك ندعو جميع فئات الشعب المصري وخاصة الشباب في المشاركة الإيجابية للتعبير عن رأيهم والنزول للانتخابات لنثبت لأنفسنا وللعالم أن الشعب المصري شعب متحضر ويعي حجم التحديات التي تحيط به.