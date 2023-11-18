السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حملة السيسى الانتخابية يتفقد لجنة المتطوعين والكيانات الشبابية

من لقاء رئيس الحملة
من لقاء رئيس الحملة بالكيانات الشبابية

استمرارًا للتواصل الفعال مع الكيانات الشبابية، تفقد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، ووسام صبري المدير التنفيذي للحملة، لقاء لجنة المتطوعين والكيانات والشبابية بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، بممثلي الكيانات الشبابية في المحافظات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

الحملة قائمة علي مشاركة لجميع أطياف المجتمع المصري

وخلال اللقاء عبّر المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، السيد عبدالفتاح السيسي عن سعادته وترحيبه بممثلي الكيانات الشبابية المشاركين في اللقاء عبر "الفيديو كونفرانس" بالمحافظات، مع التأكيد على أن الحملة قائمة على المشاركة الجماعية لجميع أطياف المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة في عقد لقاءات متعددة مع جميع ممثلي قطاعات المجتمع المصري، خاصة الشباب للاستماع إلى رؤاهم واقتراحاتهم.

السيسي حريص على تنمية قدرات الشباب

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، أن المرشح حريص بشكل مستمر على تنمية قدرات الشباب وتمكينهم من خلال برامج التدريب المختلفة والمعتمدة على القيادة واكتساب التجارب الدولية، مثمنًا على دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين خاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

 

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