الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس بيدرو إسكويدا راميريز الكاهن الشهيد

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى القديس بيدرو اسكويدا راميريز الكاهن الشهيد.





ونستعرض في الأسطر التالية، أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني