الأنبا باسيليوس يتفقد تدريب كورال كنائس الإيبارشية

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تدريب الكورال الإيبارشي، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وتعرف صاحب النيافة على آراء ومقترحات أعضاء فريق الكورال، كما شجع الأب المطران الحاضرين، من أجل مواصلة خدمتهم، مقدمًا توجيهاته الرعوية، لمسؤولي الفريق للعمل بها، خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن تدريب الكورال الإيبارشي، بالمنيا، يقام تحت رعاية لجنة الشباب بالإيبارشية، انطلاقًا من مبادرة "شبابنا مستقبلنا"، التي دشنها نيافة الأنبا باسيليوس.



وكانت قد نظمت اللجنة المسؤولة عن احتفال الذكرى الخمسين بعد المائة، لميلاد القديسة تريزا الطفل يسوع، مسابقة لرسم أيقونة القديسة تريزا، بالاشتراك مع بعض المعالم المصرية.

أشرف على المسابقة الأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي، كما تم إعلان توزيع الهدايا التذكارية على الفائزين، خلال صلاة القداس الإلهي، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

وترأس الذبيحة الإلهية الأب مخول فرحا، المفوض العام السابق للرهبنة الكرملية بمصر، بمشاركة الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام الحالي للرهبنة، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي.

شارك أيضًا الأب كيرلس مقار الكرملي، راعي الكنيسة، والأب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملي، بالإضافة إلى الأب زكريا حربي الكرملي.

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

مدة صوم الميلاد 2023

قال الأب يوحنا زكريا نصر الله، راعى كنيسة السيدة العذراء للكاثوليك في جزيرة «الخزندارية» التابعة لمركز طهطا بسوهاج، فى بحث على موقع الكنيسة الكاثوليكية، أن مدة صوم الميلاد منذ أن عُرف هذا الصوم، واستقر الرأي على أن تكون عدد أيامه أربعين يوما حتى يماثل في عدده الأربعين المقدسة، أضافت إليها الكنيسة القبطية الثلاثة أيام التي صامها الأنبا ابرآم بن زرعه السريانـي (975-978) – البطريرك “62” من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – والشعب القبطي معه قبل معجزة نقل جبل المقطم، فصار صوم الميلاد في الكنيسة القبطية 43 يومأ، عدله البابا غبريال الثامن كما رأينا وجعله 28 يوما فقط، إلا أن الكنيسة عادت بعد وفاته إلى المدة المحددة سابقا 43 يوما، بينما ظل في باقي الكنائس أربعين يوما فقط.