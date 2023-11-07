البطريرك يونان يشارك في افتتاح أعمال الدورة السنوية لمجلس البطاركة الكاثوليك في لبنان

شارك البطريرك ماراغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، في الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية العادية السادسة والخمسين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.

وتناقش الدورة الحالية موضوعين عامّين أساسيين، الأول: "حضور المسيحيين الشاهد في لبنان، إعادة قراءة رعوية واستراتيجية"، والثاني: "هويّة المجلس وبنيته الهيكلية وعمل لجانه الأسقفية والهيئات التابعة له، في ضوء مسيرة الكنيسة السينودسية".

أبرز المشاركين في في الدورة الحالية

يشارك في هذه الدورة أيضًا الكردينال مار بشاره بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، وروفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، ومطارنة الكنائس الكاثوليكية في لبنان، ومن بينهم من الكنيسة السريانية الكاثوليكية مار متياس شارل مراد النائب العام لأبرشية بيروت البطريركية، ومار اسحق جول بطرس مدير إكليريكية سيّدة النجاة البطريركية بدير الشرفة ومسؤول راعوية الشبيبة، وكذلك يشارك الرؤساء العامّون للرهبانيات الرجالية، ومكتب الرئيسات العامّات للرهبانيات النسائية، وأمين عام المجلس الأب كلود ندره، كما شارك في جلسة الافتتاح المطران باولو بورجيا السفير البابوي في لبنان.

وبعد الصلاة الإفتتاحية، ألقى غبطة البطريرك بشارة الراعي كلمة رحّب فيها بالحضور، متطرّقًا إلى الموضوعين العامّين الأساسيين لهذه الدورة، ومتناولًا الأوضاع الراهنة في لبنان خاصّةً في ظلّ الأزمات الكثيرة التي يمرّ بها في هذه الأيّام، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيّما في الأراضي المقدسة.

وألقى المطران باولو بورجيا كلمة أعرب فيها عن فرحه بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية، ناقلًا إلى المجتمعين بركة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ودعائه للدورة بالنجاح، وللبنان ومنطقة الشرق الأوسط بالسلام والأمان والاستقرار.

وتستمرّ أعمال هذه الدورة في جلسات تُعقَد حتّى انتهائها مساء يوم الخميس المقبل 9 نوفمبر 2023.