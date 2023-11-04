موعد رسامة البابا تواضروس الثاني للكهنة الجدد في 2023

كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن موعد ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية طقس رسامة كهنة جدد.

وأضافت المصادر الكنسية في تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن يترأس البابا طقس الرسامة في 17 نوفمبر 2023، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن يرسم البابا كهنة جدد لكنائس القاهرة والإسكندرية، وبلاد المهجر.

يأتي ذلك قبيل بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد 2023، في 25 نوفمبر 2023.

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وعلى صعيد أخر يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا السيمنار الثاني لإيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر وعدد من ايبارشيات الوجه البحرى والقبلى لهذا العام.

يأتي ذلك بحضور عدد من أساقفة ومطارنة ومديرى ايبارشيات مدن القناة و إيبارشية البحر الأحمر، ويشارك هذا العام عدد ١٥ من إيبارشيات الوجه البحرى والقبلى، بالإضافة إلى ايبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام الرعوى والتدبير الداخلى للأب للكاهن، وسوف يُعقد لقاء بحثى دراسى تدريبى للأباء الكهنه بعنوان «البناء النفسى السليم لعقل وقلب الكاهن».

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى الفترة من ٥ الى ٩ نوفمبر 2023 بمقر استراحة دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وسوف يحاضر فى المؤتمر قداسة البابا ونخبة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وآباء كهنه أجلاء وبمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق.

ومن جانبه رحب الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر باستضافة المؤتمر، حيث تستعد الإيبارشية لاستقبال هذا الحدث الهام.

وتتأهب الكنيسة في 25 نوفمبر 2023 لبدء صوم الميلاد المجيد حتي 7 يناير 2024