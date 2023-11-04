السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

سيامة 7 راهبات لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بديروط

كنيسة
كنيسة

تمم  الأنبا برسوم، مطران ديروط وصنبو، صباح اليوم السبت، طقس سيامة رهبنة سبع راهبات لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط، بحضور لفيف من كهنة الإيبارشية ومجمع راهبات الدير.
وكان قد وصل إلى الدير صباح اليوم وترأس صلاة القداس الإلهي، وخلاله أتمّم طقس الرهبنة لطالبات الرهبنة اللاتي اجتزن فترة الاختبار الرهباني المقررة.
والراهبات اللاتي تم سيامتهن هن:
1-  الأم فيلومينا.
2-  الأم افراميا.
3-  الأم دميانة.
4-  الأم إيلاريا.
5- الأم هيلانة.
6-  الأم أوجانيا.
7-  الأم ثاؤبستي.

وكانت قد اختتمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام المؤتمر السنوي الثالث لأمناء مراحل التربية الكنسية، والذي حمل عنوان "أمناء أكفاء"، في بيت "البتول" للمؤتمرات التابع للإيبارشية على مدار يومين، وبحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

بجانب صلاة القداس الإلهي تضمن المؤتمر محاضرات ألقاها صاحبا النيافة الأنبا دانيال والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي.

صوم الميلاد

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

طقوس صوم الميلاد

طقس الصوم من بداية الصوم إلى أول كيهك، على أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

والطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد، ويمتاز بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

مدته 43 يوم ينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير (ويقع في 28 كيهك في السنوات الميلادية الكبيسة) وهذه المدة تشمل الآتي: 40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح كلمة الله الحي، كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة

الانبا برسوم مطران ديروط وصنبو رهبنة سبع راهبات الملائكة ميخائيل للراهبات طقس الرهبن

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