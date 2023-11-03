غدًا.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكري ميلاد البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا بعيد ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وذكرى اختيار القرعة الهيكلية الحادي عشر.

أبرز المعلومات عن البابا تواضروس

ولد البابا تواضروس الثاني، يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952، وهو نفس يوم وقوع القرعة عليه لاختياره للبطريركية عام 2012.

ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وكان هو الأخ الأكبر لأخوته.

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وكان الوالد محبًا للنظام جدًا، ومُحبًا للغات (الإنجليزية والفرنسية)، وذلك بسبب تعاملاته مع مهندسين أجانب.

وقد اهتمت والدته بارتباط الأبناء بالكنيسة وبالمدرسة بالإضافة إلى الترابط الأسري بينهم. فكانت أسرة عادية، عالمها هو الكنيسة والخدمة ومحبة الله والكتاب المقدس.

تنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة حتى سن 5 سنوات وسوهاج حتى سن ما بين الثامن والتاسع ودمنهور (1961 تقريبًا) والإسكندرية.

و حصل البابا تواضروس الثاني، على بكالوريوس الكلية الإكليريكية من إكليريكية الإسكندرية سنة 1983، كما حصل على زمالة هيئة الصحة العالمية بإنجلترا سنة 1985 - لندن درس دراسات عُليا في الهندسة الصيدلية في جامعة الإسكندرية.

عمل كصيدلي تابع لمؤسسات وزارة الصحة، حتى كانت آخر وظيفة له قبل الرهبنة مديرًا لمصنع أدوية تابع للوزارة بدمنهور.

رهبنته

ترهبن يوم الأحد الموافق 31 يوليو عام 1988 م، وكان البابا شنودة هو الذي اختار له اسم "ثيودور".

وحصل البابا تواضروس على تزكيات من الأنبا دميان أسقف عام ألمانيا والأنبا سوريال أسقف ملبورن، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا أندراوس أسقف أبوتيج، والأنبا رفائيل الأسقف العام.

قداس القرعة الهيكلية

وبعد صيام الشعب المسيحي صوم عام من الدرجة الأولى ثلاثة أيام هي: الأربعاء والخميس والجمعة والتي توافق أيام 31 أكتوبر 2012 و1، 2 نوفمبر 2012، تم إقامة قداس القرعة الهيكلية يوم 4 نوفمبر 2012، ووقع الاختيار الإلهي على الأنبا تواضروس البالغ من العمر 60 عامًا.

وسحب الطفل "بيشوي جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية، الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين.، وقد حضر إجراءات القرعة اللواء ماهر مراد، مساعد وزير الداخلية حسبما تقتضي لائحة عام 1957.