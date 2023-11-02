البابا تواضروس يستقبل لجنة الإشراف على "نجع حمادي"

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، أعضاء لجنة الإشراف على إيبارشية نجع حمادي، وهم أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، وخلال اللقاء قدموا تقريرًا شاملًا عن الخدمة في الإيبارشية.

وكشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن البابا تواضروس الثاني يترأس رسامات أساقفة جدد للإيبارشيات التي فقدت أساقفتها في فبراير 2024.

موعد رسامة أساقفة جدد

ولفتت المصادر الكنسية إلى أنه تم إلغاء سيمنار المجمع المقدس والذي كان مزمع عقده في نوفمبر 2023، على أن يترأس قداسة البابا رسامات الاساقفة الجدد، وطقس الميرون وأجتماعات المجمع المقدس في فبراير ومارس 2024.

ومن المقرر أن يسيم قداسة البابا أساقفة جدد لإيبارشيات نجع حمادي وذلك خلفًا للأنبا كيرلس أسقف الإيبارشية، والذي رحل في 22 ديسمبر 2022، وأسقفًا لإيبارشية المنصورة خلفًا للأنبا داود أسقف الإيبارشية والذي رحل في ديسمبر 2022، وأسقفًا خلفًا للأنبا أثناسيوس اسقف طولون ومارسيليا والذي رحل في أكتوبر الماضي.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في فبراير الماضي بالمقر البابوي بالقاهرة أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على إيبارشية نجع حمادي، وهم أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق.

وخلال اللقاء عرض أعضاء اللجنة على قداسة البابا، عددًا من التقارير الخاصة بمتابعة العمل الرعوي في إيبارشية نجع حمادي.

رحل فجر 22 ديسمبر 2022 الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية دخل على إثرها المستشفى.

وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية نجع حمادي في ديسمبر 2021

وقال البابا تواضروس الثاني، في نص قراره رقم 18 لعام 2021، إنه نظرًا للظـروف الصحيـة التـي يمـر بهـا الأنبا كيرلس، أسـقف نجـع حمـادي وتوابعهـا، وبعـد الاجتمـاع مـع مجمـع كهنـة الإيبارشية لدراسـة الوضـع الرعـوي، تقـرر تشـكيل لجنـة مـن ثـلاثة مـن الأساقفة وهم، الأنبا بيمن، أسـقف نقـادة وقـوص، والأنبا يوأنـس، أسـقف أسـيوط، والأنبا بيجـول، أسـقف ورئيـس ديـر المحـرق، لإدارة الإيبارشية ومساعدة الأب الأسقف والإشراف الكامل رعويًا وماليًا وإداريًا علـى جميـع كنائـس الإيبارشية ومرافقهـا والديـر مـع تقديـم تقريـر شـهري عـن أعماله.

من هو الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي؟

ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ 40 عامًا، ترهبن في 17 أكتوبر عام 1975، وعين أسقفًا في 29 مايو 1977 على مطرانية نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها، ورسم بيد قداسة البابا شنودة الثالث، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط، خدم في مدينة أبوتيج، وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية.