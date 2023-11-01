الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الليلة.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظة الأربعاء الأسبوعية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظة الأربعاء الأسبوعية من كنيسة مارجرجس بعين شمس.

 ومن المقرر أن يُتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

ويترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، السيمنار الثاني لإيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر وعدد من إيبارشيات الوجه البحرى والقبلى لهذا العام.

يأتي ذلك بحضور عدد من أساقفة ومطارنة ومديرى إيبارشيات مدن القناة وإيبارشية البحر الأحمر، ويشارك هذا العام عدد ١٥ من إيبارشيات الوجه البحرى والقبلى، بالإضافة إلى إيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام الرعوى والتدبير الداخلى للأب للكاهن، وسوف يُعقد لقاء بحثى دراسى تدريبى للأباء الكهنه بعنوان «البناء النفسى السليم لعقل وقلب الكاهن».

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى الفترة من ٥ الى ٩ نوفمبر 2023 بمقر استراحة دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وسوف يحاضر فى المؤتمر قداسة البابا ونخبة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وآباء كهنه أجلاء وبمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق.

ومن جانبه رحب الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر باستضافة المؤتمر، حيث تستعد الإيبارشية لاستقبال هذا الحدث الهام.

البابا تواضروس الثاني عظه الأربعاء الأسبوعية كنيسة مارجرجس البابا شنودة الثالث العظة الأسبوعية

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