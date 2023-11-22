البطريرك يونان يستقبل المونسنيور كبريال باتريك موراديان

استقبل البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، المونسنيور كبريال-باتريك موراديان النائب العام لأبرشية بيروت البطريركية للأرمن الكاثوليك، وذلك في مقرّ الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت.

تفاصيل اللقاء

رافقه الأب ديكران فيلبوسيان كاهن رعية الصليب الأقدس في الزلقا، ومساعده الأب كرابيت كلنجيان.

حضر اللقاء المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.

خلال اللقاء، تحدّث المونسنيور موراديان عن أبرز الأعمال والنشاطات التي يقوم بها بالتعاون مع كهنة الرعايا لتأمين الخدمة الروحية والراعوية للمؤمنين في هذه الظروف الصعبة التي يعانيها لبنان.

رحّب غبطته بسيادته ومرافقيه، شاكرًا إيّاهم على هذه الزيارة، متمنّيًا لهم خدمة مباركة لخير الكنيسة الأرمنية الشقيقة، ومحمّلًا إيّاهم تحيّة المحبّة الأخوية والسلام مع الدعاء بالصحّة والعافية والتوفيق إلى صاحب الغبطة أخيه روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك.

وتناول غبطته موضوع الدورة الأولى للجمعية العامّة السادسة عشرة لسينودس الأساقفة الروماني، والتي شارك فيها غبطته وأصحاب الغبطة بطاركة الكنائس الكاثوليكية الشرقية في الفاتيكان برئاسة قداسة البابا فرنسيس، في شهر تشرين الأول المنصرم.

ثمّ وجّه المونسنيور موراديان إلى غبطته الدعوة لحضور القداس الاحتفالي الذي سيقيمه غبطة البطريرك روفائيل بيدروس ميناسيان بمناسبة يوبيله الكهنوتي الذهبي.

وكان قد استقبل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، وفدًا من قيادة حركة مار شربل في درعون، وذلك قي مقرّ الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت.

تقدّم الوفد الأب يوسف درغام مرشد الحركة وكاهن رعية عذراء فاتيما في جونيه - كسروان.

وحضر اللقاء المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.

خلال اللقاء، استمع غبطته إلى عرض موجز عن أبرز النشاطات التي تقوم بها الحركة، خاصّة على صعيد خدمة الأولاد والشبيبة المنتمين إليها.

أثنى غبطة أبينا البطريرك على الحركة وما تقوم به، حاثًّا قيادتها وأعضاءها على متابعة رسالتهم المهمّة في حقل الكنيسة، ومانحًا إيّاهم بركته الرسولية عربون محبّته الأبوية.

ثمّ التمست الحركة من غبطته رعاية الاحتفال بعيدها السنوي الرابع والأربعين، وقدّمت لغبطته هدية بنوية هي عبارة عن صورة للقديس شربل شفيع الحركة.