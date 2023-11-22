الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البطريرك يونان يستقبل المونسنيور كبريال باتريك موراديان

البطريرك يونان
البطريرك يونان

استقبل البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، المونسنيور كبريال-باتريك موراديان النائب العام لأبرشية بيروت البطريركية للأرمن الكاثوليك، وذلك في مقرّ الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت.

تفاصيل اللقاء

رافقه الأب ديكران فيلبوسيان كاهن رعية الصليب الأقدس في الزلقا، ومساعده الأب كرابيت كلنجيان.

حضر اللقاء المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.

خلال اللقاء، تحدّث المونسنيور موراديان عن أبرز الأعمال والنشاطات التي يقوم بها بالتعاون مع كهنة الرعايا لتأمين الخدمة الروحية والراعوية للمؤمنين في هذه الظروف الصعبة التي يعانيها لبنان.

رحّب غبطته بسيادته ومرافقيه، شاكرًا إيّاهم على هذه الزيارة، متمنّيًا لهم خدمة مباركة لخير الكنيسة الأرمنية الشقيقة، ومحمّلًا إيّاهم تحيّة المحبّة الأخوية والسلام مع الدعاء بالصحّة والعافية والتوفيق إلى صاحب الغبطة أخيه روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك.

وتناول غبطته موضوع الدورة الأولى للجمعية العامّة السادسة عشرة لسينودس الأساقفة الروماني، والتي شارك فيها غبطته وأصحاب الغبطة بطاركة الكنائس الكاثوليكية الشرقية في الفاتيكان برئاسة قداسة البابا فرنسيس، في شهر تشرين الأول المنصرم.

ثمّ وجّه المونسنيور موراديان إلى غبطته الدعوة لحضور القداس الاحتفالي الذي سيقيمه غبطة البطريرك روفائيل بيدروس ميناسيان بمناسبة يوبيله الكهنوتي الذهبي.

وكان قد استقبل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، وفدًا من قيادة حركة مار شربل في درعون، وذلك قي مقرّ الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت.

تقدّم الوفد الأب يوسف درغام مرشد الحركة وكاهن رعية عذراء فاتيما في جونيه - كسروان.

وحضر اللقاء المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.

خلال اللقاء، استمع غبطته إلى عرض موجز عن أبرز النشاطات التي تقوم بها الحركة، خاصّة على صعيد خدمة الأولاد والشبيبة المنتمين إليها.

أثنى غبطة أبينا البطريرك على الحركة وما تقوم به، حاثًّا قيادتها وأعضاءها على متابعة رسالتهم المهمّة في حقل الكنيسة، ومانحًا إيّاهم بركته الرسولية عربون محبّته الأبوية.

ثمّ التمست الحركة من غبطته رعاية الاحتفال بعيدها السنوي الرابع والأربعين، وقدّمت لغبطته هدية بنوية هي عبارة عن صورة للقديس شربل شفيع الحركة.

البطريرك ماراغناطيوس بطريرك السريان السريان الكاثوليك الكاثوليك الأنطاكي كبريال-باتريك لأبرشية بيروت للأرمن الكاثوليك

مواد متعلقة

في ذكراها الـ150.. مسابقة لرسم أيقونة القديسة تريزا

الأنبا أنيانوس يترأس سيامة كاهنين بإيبارشية بني مزار

في إطار الصلاة لأجل الدعوات.. مطران أبو قرقاص يلتقي الإكليروس الإيبارشي

بابا الفاتيكان يروي مغارة عيد الميلاد في كتاب

المطران عطا الله حنا: لسنا دعاة حرب ونرفض استهداف المدنيين

البطريرك يونان يستقبل وفدًا من قيادة حركة مار شربل في درعون

موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصوم وعيد الميلاد المجيد 2024

الأنبا باسيليوس يلتقي الطالبات المغتربات بإيبارشية المنيا

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب بالهدنة وسنبذل جهدنا لزيادة المساعدات

تراجغ أسعار الذهب عالميًا إلى أقل من ألفي دولار اليوم الأربعاء

عاجل.. القاهرة الإخبارية: 6 شهداء من منزل واحد فى استهداف مخيم النصيرات (فيديو)

الرئيس السيسي يرحب بالتوصل إلى هدنة في غزة

أخبار فاتتك.. بايدن يشكر الرئيس السيسي على اتفاق الهدنة في غزة وموعد بداية فصل الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس