فريد زهران: مصر لديها الكثير لتغيير خريطة المنطقة

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي، إن الوضع في الإقليم كله والعالم مضطرب، مؤكدًا أن مصر بلد مهمة على الصعيد العربي والإفريقي، وكلما ازدادت مكانتها كلما ازدادت واجباتها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر ملقى على عاتقها الكثير؛ لأن قوة مصر ممكن تؤدي لقوة العرب، مؤكدًا أن لدينا الكثير مما يمكن أن نفعله لتغيير خريطة المنطقة استنادًا إلى أن هذا البلد الكبير في ظل الأزمة التي يتعرض لها يقدم أغلب المساعدات للشعب الفلسطيني.

برنامجه الانتخابي

وتابع أن برنامجه الانتخابي يستخدم أدوات الظهور الإعلامي والسوشيال ميديا، ويحاول التحرك في ظل انشغال الرأي العام بالأزمة في غزة وإيصال برامجهم وتوجهاتهم، وهذا ما يسعى إليه أي مرشح بالمشاركة أولًا بالانتخابات، وانتخابه ثانيًا.