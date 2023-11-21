فريد زهران: برنامجي الانتخابي يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية

قال المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن برنامجه الانتخابي يتضمن التزامه برفع الإنفاق على الصحة إلى النِّسَب الدستورية، وتوفير المخصَّصات المالية للصِّحَّة، عن طريق إعادة ترتيب أولويات الإنفاق كما أوضحنا في القسم الاقتصادي.

وأكد زهران أنه سيلتزم بالعمل على تفعيل الآليات اللازمة لإقرار سياسات مستدامة للنظام الصحي لا تتأثَّر بتغيُّر الحكومات، وبما يضمن تنظيم العمل بين الهيئات الصحية المختلفة، وتوحيد الأُطُر العامة للمنظومة.

وأشار زهران إلى أنه يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية، وزيادة الإتاحة والعدالة الاجتماعية، وضمان تغطية صحية شاملة لكل المصريين، بالعمل على ثلاثة محاور أساسية؛ وهي كالآتي:

أوَّلًا: وضع أولويَّة لإقامة وحدات الرعاية الصحية الأوَّليَّة، بحيث تغطِّي جميع مناطق الجمهورية، خاصَّة تلك التي تفتقد للخدمات الأساسية، ويمكن من خلالها تقديم 75% من الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين

ثانيًا: الالتزام بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطقم الطبية؛ لضمان توفير الكادر البشري

ثالثا: وقف هجرة الكوادر الطبية، وتعتبر أن الارتقاء بالأوضاع المعيشية للأطباء، وكل العاملين في المجال الطبي، هو الركيزة الأساسية التي يمكن على أساسها تطوير المنظومة الصحية في بلادنا.

وأضاف المرشح الرئاسي أن برنامجه الانتخابي يتضمن العمل على التَّوسُّع في منظومة التشخيص والعلاج عن بُعد، وزيادة الاستثمارات فيها، وتوفير مهن تحويليَّة تساهم في سَدِّ الفجوة في أعداد الفرق الطبية.

وأوضح أنه سيسعى إلى الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030 بتخفيض مُعدَّلات الأمراض غير السارية إلى الثُّلُث، وتعزيز البرامج الوقائية؛ لخفض معدَّلات الوفيات، والأمراض، في جميع شرائح المجتمع، مُعزَّزة بقوانين تتيح للمواطنين أخذ قرارت مستنيرة فيما يخصُّ صحتهم، بالإضافة الى دعم حرية تداوُل وإتاحه المعلومات، وحرية عمل البحوث الأكاديمية، والالتزام بالاستمرارية في البحوث الدورية بالتعاون مع الجهات الأُمميَّة، والالتزام بتعهُّداتنا في الاتفاقيات التي وقَّعَت مصر عليها مسبقًا، بما يضمن توافُرًا معلوماتيًّا يتيبح اتخاذ قرارات ذات جدوى اقتصادية.

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن دعم الاستثمار في السياحة العلاجية، وتسهيل جميع السُّبل لذلك، والعمل على اعتماد مصر مَقصِدًا إقليميًّا للسياحة العلاجية في منظَّمة السياحة العالمية بنهاية عام 2024، واستحضار تجارب ناجحة لبلدان شبيهة.