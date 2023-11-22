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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم فى البنوك المصرية الأربعاء 22-11-2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 22-11-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك لكثرة اعداد المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية خاصة مع استعداد الكثيرين من الفائزين في قرعة الحج العلنية والتي عقدتها وزارة الداخلية لإنهاء إجراءات السفر.


سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 22-11-2023

نعرض لكم سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 22-11-2023 من خلال لوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة الأجنبية على الاقتصاد المحلي في ظل توتر الأوضاع في قطاع غزة من جراء اجتياح الاحتلال الإسرائيلي البري وإليكم الأسعار بالتفصيل في البنوك:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.19 جنيه في عمليات الشراء و8.22 جنيه في عمليات البيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 15-11-2023

استقر الريال السعودي في بنك القاهرة عند مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

يتداول بنك الإسكندرية الريال السعودي في عملية الشراء بنحو 8.21 جنيه وفي عملية البيع بنحو 8.25 جنيه.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الريال السعودي إلى مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان سجل الريال نحو 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار الأوروبي وصل الريال إلى 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

في بنك الأهلي القطري الوطني سجلت عملة المملكة العربية السعودية نحو 8.12 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

في بنك البركة يتداول الريال السعودي بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول استقر الريال عند مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

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