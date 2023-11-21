الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يشغل بال المسافرين لأداء مناسك العمرة والحج معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث ثبت سعر الريال السعودي أمام سعر الجنيه المصري، في تعاملات اليوم ببنوك مصر العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21- 11- 2023 في البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء

وثبت سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مبلغ 8.25 جنيهات للبيع، و8.22 جنيه للشراء، وفي بنك بلوم عند 8.25 جنيه للبيع، و8.12 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري

ثبت سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 8.26 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

حقق سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر على ثباته أمام الجنيه المصري في بنك بلوم عند 8.25 جنيه للبيع، و8.12 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.19 جنيهات للشراء.

وظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر مستقرا في بنك فيصل الإسلامي عند 8.25 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

 

اقرأ ايضا

ارتفاع جديد.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وأسعار العملات الأجنبية

حقق سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.02 جنيه للشراء.

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو 8.25 جنيه للبيع، و8.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء سعر الريال السعودي اليوم الريال السعودي اليوم الثلاثاء البنوك المصرية الريال السعودي سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

مواد متعلقة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وأسعار العملات الأجنبية

ضبط عناصر تشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية والوطنية بأكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تدك عددا من القطاعات فى غزة (فيديو)

عاجل.. مكتب الإعلام الحكومى بغزة: 13300 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ45

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

عاجل.. الخارجية الأمريكية: على الفلسطينيين أن يختاروا من سيحكم غزة بعد الحرب

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. 17 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى منزلًا في مخيم النصيرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه