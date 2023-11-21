سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

يشغل بال المسافرين لأداء مناسك العمرة والحج معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث ثبت سعر الريال السعودي أمام سعر الجنيه المصري، في تعاملات اليوم ببنوك مصر العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21- 11- 2023 في البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء

وثبت سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مبلغ 8.25 جنيهات للبيع، و8.22 جنيه للشراء، وفي بنك بلوم عند 8.25 جنيه للبيع، و8.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري

ثبت سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 8.26 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

حقق سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر على ثباته أمام الجنيه المصري في بنك بلوم عند 8.25 جنيه للبيع، و8.12 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.19 جنيهات للشراء.

وظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر مستقرا في بنك فيصل الإسلامي عند 8.25 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

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حقق سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.02 جنيه للشراء.

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو 8.25 جنيه للبيع، و8.04 جنيه للشراء.