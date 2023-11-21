إحالة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه للجنح

قررت جهات التحقيق بنيابة السلام، الثلاثاء، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح؛ لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بمدينة السلام.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة السلام بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه بهدف التربح والكسب غير المشروع منهم وأقروا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب تحت تهديد الأسلحة البيضاء "مطواه".

بداية الواقعة كانت بورود عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض على يد شخصين بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وأقروا بارتكاب وقائع السرقة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.