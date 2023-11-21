الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بسرقة 11 شقة في القاهرة الجديدة للجنح

سجن
سجن

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، إحالة المتهم بسرقة 11 شقة سكنية بمنطقة التجمع لمحكمة الجنح.

ذكر قرار الإحالة أن المتهم أقر بإرتكاب وقائع السرقة بغرض التربح والكسب غير المشروع منها وتمكن من سرقة ١١ شقة بمحيط القاهرة الجديدة.

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وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على لص سرق 11 شقة بمنطقة التجمع الأول واختبأ بالإسكندرية.

البداية بضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة بقنا) حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بالإسكندرية وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

نيابة القاهرة الجديدة سرقة مباحث القاهرة التجمع الاول الشقق السكنية مشغولات ذهبية

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