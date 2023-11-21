الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابتين تخصصتا فى سرقة الدراجات النارية بالغربية وسوهاج

عصابة
عصابة

واصلت أجهزة  وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الغربية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين "أحدهم عميل سئ النية"، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقات بدائرة قسم ثان طنطا مركز شرطة السنطة، وأرشدوا عن المسروقات التي بلغت 8 دراجات نارية.

ضبط 3 مسجلين خطر سرقوا 20 دراجة نارية

وفى مديرية أمن سوهاج تم ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين  لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة  قسم شرطة أول سوهاج ومركز شرطة أخميم،  تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك.

وضبط بحوزة أحدهم (كمية من مخدر الهيروين "بقصد التعاطى") وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم 20 واقعة سرقة بدوائر أقسام (أول وثان سوهاج، ثان العاشر بالشرقية، قنا) ومراكز شرطة (أخميم، سوهاج، البلينا، المنشأة، جهينة، أشمون بالمنوفية، الرياض بكفرالشيخ ).. وأرشدوا عن المسروقات 20 دراجة نارية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

وزارة الداخلية العناصر الإجرامية الامن العام اللواء محمود أبو عمره

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