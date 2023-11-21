الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تعلن عن تكاليف حج القرعة والمستندات والإجراءات المطلوبة

حج القرعة
حج القرعة

أعلنت وزارة الداخلية عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بحج القرعة لعام 1445هـ/ 2024م.. لإستكمال إجراءات السفر والتعليمات التي يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج..

تحصيل تكاليف حج القرعة

-يبدأ سداد تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر- القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (علــى حساب مـدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة»).. إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2023م وحتى يوم الإثنين الموافق 11/12/2023م.

-يكون السداد لقيمة تكاليف الحج وهى مبلغ وقدره (149،000مائة وتسعة وأربعون ألف جنيه فقط)، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة والتى سيتم الإعلان عنها فور تحديدها من الناقل الوطنى لكل فائز على حدا، فيما عـــدا حــالات (كبار السن- ذوى الهمم «ومُرافـقيهم الوجوبين») يكون السداد لهم معًا.. حـــيث يتم الســداد بموجــب بطاقــات الرقــم القــومى السارية الصلاحية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج

-يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

-جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 1/3/2024م الموافق (20) شعبان 1445هـ، ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولى المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.. وسيتم رفض إستلام جواز السفر في الحالات التالية (جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات- إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى- عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

-صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

-صورة + أصل (للإطلاع) من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات (كوفيد – 19) المُعتمدة دوليًا في وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة في خلال (6) أشهر قبل السفر.

-البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات أو أي تطـعيمات أخرى تُقررها وزارة الصــحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.

-تقرير طبى مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصريــة المُعلــن عنها موضـــح به حالته الصـــحية تفصـــيلًا، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التي تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج.. على أن توضع التقارير داخل مظروف.

-ما يُستجد من أي إشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن.

-البصمة العشرية للحاج «فيش حج مميكن».

-بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممــن هـم فــى سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/3/1941 وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدى عند السفر وما عدا ذلك يُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

-تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

يلتزم الفائزين بالقُرعة بضرورة إتباع مايلى

-الإلتزام بالتعليمات الصادرة من الســـلطــات السعــوديــة بشـأن الإجـراءات الإحــترازيــة والوقـائيـة المُقــررة الواجب إتباعها.

-إحتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تُفيد إستخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأمورى الجمارك في منافذ الوصول للمملكة.

-الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أوالأحجار الكريمة وما في حكمها بما لايتجاوز قيمته (10،000 دولار أمريكى «عشرة آلاف دولار أمريكى فقط») أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.

-الإلتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة مـن وسائل التصوير.

-الإلتزام بالتعليمات والضوابط التي تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

 

 

وزارة الداخلية الفائزين بحج القرعة حج القرعة تحصيل تكاليف حج القرعة

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