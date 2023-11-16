تعرف على شروط حج القرعة 2024.. التكلفة الكاملة ورابط الاستعلام

تقدم لكم من خلال “ الدستور” التكلفة الكاملة وحج القرعة 2024 وكذلك الحج السياحي، حيث سمحت وزارة السياحة المصرية لشركات السياحة بالبدء في تلقي طلبات المواطنين في الحجز للحج السياحي لعام 2024 لحين صدور الضوابط المنظمة للحج، وإعلان المواعيد الرسمية لفتح باب الحجز.

موعد قرعة الحج 2024

بدأت بالفعل قرعة الحج يوم السبت الماضي 11 نوفمبر 2023، وتستمر حتى يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 بكافة مديريات الأمن بمحافظات الجمهورية.

تكلفة حج القرعة

تقدر ب 175500 ألف جنية مصري، وهذه التكلفة شاملة لتذكرة الطيران البالغ قيمتها 27 ألف جنيه.

تكلفة الحج الاقتصادي

تقدر قيمة الحج الاقتصادي بمبلغ بـ 210 ألف جنيه.

تكلفة الحج البري 2024

تقدر تكلفة الحج البري 2024 إلى 195 ألف جنيه.

تكلفة حج الـ 5 نجوم 2024

تقدر تكلفة حج الـ 5 نجوم ما بين 390 لـ 400 ألف جنيه.

يتم عمل قرعة الحج الكترونيا لاختيار 23 ألف مواطن لأداء مناسك الحج لعام 2024.

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج

يمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج بالرقم القومي من خلال بوابة الحج المصرية من هنا .

حيث يمكنك كتابة الرقم القومي الخاص بك وإدخال كود التحقق الظاهر على الموقع والضغط على رز البحث للتعرف على قرعة الحج 2024 حالة الطلب فائز أو غير فائز.

شروط حج القرعة 2024

ألا يكون قد قام الفائز من قبل بأداء فريضة الحج.

لا يمكن أن يتم التنازل عن فرصة الحج للغير أو توريثها لأحد الأبناء.

يمكن إعطاء فرصة الحج لأحد الوالدين فقط.

يجب ان يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية.

يشترط أن يكون المتقدم للحج مصري الجنسية.

لا يقل سن المتقدم عن 25 عامًا، ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1 / 3 / 2024 م.

تم تخفيض تكلفة الحج لاكبر المتقدمين سنا بقيمة الـ 10% من تأشيرات الحج.

يسمح بوجود مرافق وجوب ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في الكتاب الدوري بشرط ألا يكون سبق له أن أدى فريضة الحج من قبل.

تسديد تكاليف الحج بالكامل.