الداخلية تعلن الانتهاء من إجراء قرعة الحج بأنحاء الجمهورية

انتهت وزارة الداخلية من إجراء قرعة الحج العلانية لهذا العام، بجميع مديريات الأمن.

وأعلنت وزارة الداخلية البدء فى إجراء القرعة العلنية بمديريات الأمن بأنحاء الجمهورية لموسم الحج لعام 1445 /2024م، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11 نوفمبر حتى يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر، على النحو التالى:

السبت الموافق 11 /11 2023

▪ تم إجراء القرعة بمديريات أمن "القاهرة- الجيزة- الشرقية- مطروح".

الأحد الموافق 12 /11 /2023

▪ تم إجراء القرعة بمديريات أمن "الإسكندرية- دمياط- الدقهلية- المنيا- القليوبية".

الإثنين الموافق 13 /11/ 2023

▪تم إجراء القرعة بمديريات أمن "البحيرة- بورسعيد- الغربية- بنى سويف- جنوب سيناء- أسوان".

الثلاثاء الموافق 14 /11 /2023

▪ تم إجراء القرعة بمديريات أمن "كفر الشيخ- الوادى الجديد- الإسماعيلية- المنوفية- الفيوم".

الأربعاء الموافق 15 /11 /2023

▪ تم إجراء القرعة بمديريات أمن "أسيوط- السويس- البحر الأحمر- الأقصر".

الخميس الموافق 16 /11 /2023

▪ تم إجراء القرعة بمديريات أمن "سوهاج- قنا- شمال سيناء".