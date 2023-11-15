الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار حج القرعة ومستويات السياحى للعام 2024

حج
حج

حج القرعة.. هناك 3 مستويات من الحج تنظم فى مصر فهناك حج القرعة الذى تنظمة وزارة الداخلية وحج الجمعيات الذى تنظمة وزارة التضامن الاجتماعى وحج السياحة الذى تنظمة وزارة السياحة والآثار من خلال شركات السياحة.

 

وتعلن كل جهة مسؤلة من الجهات الثلاثة المنظمة للحج على برامج الحج للمواطنين ويتقدم المواطنين لاجراء القرعة على برامج البعثات الثلاثة.

 

أسعار حج القرعة 2024

وانتهت وزارة الداخلية من تقديم المواطنين لطلبات خوض قرعة حج القرعة وقد تم الإعلان عن الفائزين بتأشيرات الحج بعدد من المحافظات ويتم التقديم على حج القرعة التابع إلى وزارة الداخلية عن طريق مراكز ومديريات الشرطة بالمحافظات المختلفة.

 

ووصلت اسعار حج القرعة خلال العام الماضى ارتفاعها إلى مائة وخمسة وسبعون ألف جنية عن الحاج الواحد ومن المتوقع أن تزيد أسعار الحج هذا العام عن المائتى ألف جنية تكلفة برنامج الحج للفرد الواد نظرا لارتفاع أسعار الريال السعودي، كما أشار الخبراء المتخصصين في تنظيم رحلات الحج وارتفاع أسعار الرسوم داخل المملكة العربية السعودية.

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مستويات الحج السياحى 

الحج السياحي تنظمه شركات السياحة وتكون وزارة السياحة والآثار المسؤولة عن معاقبة شركات السياحة اذا خالفت أى من الشركات بنود تعاقدها مع الحجاج أو التلاعب فى الخدمات المقدمة للحاج وهناك 3 مستويات من الحج السياحي المستوى الأول هو مستوى الخمس النجوم والمستوى الثانى هو المستوى الاقتصادي والمستوى الثالث للحج البرى.

 

ولم تصدر وزارة السياحة والاثار حتى الآن الضوابط المنظمة لعمل شركات السياحة لتنظيم رحلات الحج وقد بدات عدد من شركات السياحة فى تلقى طلبات المواطنين الراغبة فى خوض قرعة الحج السياحي.

 

وأعلنت غرفة شركات السياحة ترتيب هذا العام ولأول مرة يضمن توفير هذه الفرص من خلال طرح باقات لبرامج حج متعدد تناسب جميع الشرائح والمستويات، وسيكون عليها رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ تلك البرامج المتميزة بدون قيد أو شرط على المواطن.

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