الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

قرعة الحجاج
قرعة الحجاج

انتهت مديرية أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء، من قرعة الحج، والتي أجريت تحت رعاية اللواء عمرو روؤف مدير الأمن، وبحضور عدد من الأهالي المقدمين لموسم الحج لهذا العام، ووسط ترقب وآمل في القبول.

ونظمت مديرية أمن المنوفية المؤتمر داخل الصالة المغطاة بأحد نوادي بمدينة شبين الكوم، وسط تشديدات أمنية، لتأمين المؤتمر الخاص بالقرعة العلنية، التي تجري إلكترونيًا وبدون أي تدخل بشري.

وحددت وزارة الداخلية أيام هذا الأسبوع لظهور نتائج القرعة العلنية لموسم الحج 2024، بعد أن قدم الآلاف من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التي أعلنتها الوزراة، آملين من الله عز وجل نعمة القبول، ومن المقرر أن تنتهي الداخلية من إعلان الفائزين في كافة المحافظات خلال أيام.


ونشرت مديرية أمن المنوفية شروط حج القرعة 2024، كالتالي:

وأولها ألا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير إلا في حالة إعطائها للوالدين فقط.
أن يكون الفائز بـ حج القرعة يتمتع بحالة صحية جيدة وخاليًا من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة.
ألا يكون قد سبق للفائز أداء فريضة الحج طوال حياته.


لا يجوز العدول عن التنازل لأحد الوالدين وإلا تلغى فرصة الحج.
يجب أن يكون الفائز كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.


لا بد ألا يقل سن مقدم طلب الحج عن 25 عاما، ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1/3/2024 م.
تخصص نسبة الـ 10% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنا حيث تقوم المنظومة الإلكترونية للحج بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازليا حسب السن لكل محافظة.


ويسمح بسفر المرافق الوجوبي ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدوري، ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته في حالة وفاة الأصيل.

وللحصول على تأشيرة الحج 2024، يجب على الفائز اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليًا، مع موافاة الإدارة العامة للشؤون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم.
وأخيرا، تسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام.

محافظة المنوفية مدرية أمن المنوفية إجراءات قرعة الحج اسماء الفائزين بقرعة الحج شروط الاشتراك

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