محافظ المنوفية يتابع بدء إنشاء مستشفى مركزي لخدمة أهالي شبين الكوم

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، عن بدء إجراءات إنشاء مستشفى مركزي جديد في شبين الكوم، لإضافة خدمة جديدة للقطاع الصحي في المحافظة، وذلك في ظل توجه الدولة بالتوسع في إنشاء المنشآت الصحية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن المستشفى المركزي الجديد سيتم إنشائه في المنطقة المقابلة إلى المستشفى العسكري في نطاق حي شرق شبين الكوم على مساحة تقريبية 13781 مترا لخدمة أهالي مركز شبين الكوم، وتدرج في خطة العام القادم.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد وافق خلال اجتماعه مع نواب شبين الكوم، على بعض القرارات الهامة لأهالي المركز، وذلك وفق ما أعلنه عدد من النواب عقب اللقاء.

تخصيص قطعة أرض مساحتها 13781 متر أمام المستشفى العسكري لإقامة مستشفى مركزي لخدمة أهالي مركز ومدينة شبين الكوم.

تخصيص قطعة أرض مساحتها 7848 متر خلف كلية التربية الرياضية لإنشاء مدرسة متميزة للغات ومدرسة حكومي.

تخصيص قطعة أرض مساحتها 2500 متر لاقامة مدرسة حكومي بالعزبة الغربية.

تخصيص قطعة أرض مساحتها 1917 مترا لإقامة مجمع عيادات للتامين الصحي، وذلك بحضور النائب هاني خضر والنائب سامر التلاوي والنائب احمد حجازي والنائب وفيق عزت والنائب هشام سويلم والنائبة هناء سرور والنائبة شيرين عبدالعزيز والنائبة سلمي مراد وجميع التنفذين بالمحافظة.