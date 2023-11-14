الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع بدء إنشاء مستشفى مركزي لخدمة أهالي شبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، عن بدء إجراءات إنشاء مستشفى مركزي جديد في شبين الكوم، لإضافة خدمة جديدة للقطاع الصحي في المحافظة، وذلك في ظل توجه الدولة بالتوسع في إنشاء المنشآت الصحية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن المستشفى المركزي الجديد سيتم إنشائه في المنطقة المقابلة إلى المستشفى العسكري في نطاق حي شرق شبين الكوم على مساحة تقريبية 13781 مترا لخدمة أهالي مركز شبين الكوم، وتدرج في خطة العام القادم.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد وافق خلال اجتماعه مع نواب شبين الكوم، على بعض القرارات الهامة لأهالي المركز، وذلك وفق ما أعلنه عدد من النواب عقب اللقاء.

تخصيص قطعة أرض مساحتها 13781 متر أمام المستشفى العسكري لإقامة مستشفى مركزي لخدمة أهالي مركز ومدينة شبين الكوم.

تخصيص قطعة أرض مساحتها 7848 متر خلف كلية التربية الرياضية لإنشاء مدرسة متميزة للغات ومدرسة حكومي.

تخصيص قطعة أرض مساحتها 2500 متر لاقامة مدرسة حكومي بالعزبة الغربية.

تخصيص قطعة أرض مساحتها 1917 مترا لإقامة مجمع عيادات للتامين الصحي، وذلك بحضور النائب هاني خضر والنائب سامر التلاوي والنائب احمد حجازي والنائب وفيق عزت والنائب هشام سويلم والنائبة هناء سرور والنائبة شيرين عبدالعزيز والنائبة سلمي مراد وجميع التنفذين بالمحافظة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مستشفى مركزي شبين الكوم نواب المحافظة

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يبحث وضع لائحة لتشغيل العيادات الخارجية بطب الأسنان

كرمهم المحافظ.. طلاب جامعة المنوفية يبتكرون سيارة كهربائية

حشيش بـ1.7 مليون جنيه.. القبض على تاجر مخدرات فى المنوفية

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

عاجل.. الأمم المتحدة: نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية فى غزة "خلال 48 ساعة"

الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: نستهدف الحلول التكنولوجية لزيادة ربحية

بنمو 30%.. 42 مليار جنيه إيرادات "المصرية للاتصالات" خلال 9 أشهر

انخفاض الحرارة والصغرى 20.. "الأرصاد": فرص لأمطار متوسطة على القاهرة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟