رئيس جامعة المنوفية يبحث وضع لائحة لتشغيل العيادات الخارجية بطب الأسنان

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا لبحث سبل زيادة وتفعيل الخدمات التي تقدمها كلية طب الأسنان للنهوض بالعملية التعليمية وتوفير الرعاية الصحية وخدمة المجتمع، وتحقيق الاستفادة القصوي من إمكانات الكلية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور صلاح حجازي عميد كليه طب الأسنان والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أشرف مدحت مدير عام الإدارة الطبية والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة ووفاء عزب امين عام الجامعة المساعد وصفاء الدهشان مدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلي أن الاجتماع ناقش وضع لائحة مالية وإدارية للعيادات الخارجية بكلية طب الأسنان بالاضافة إلي وضع لائحه العلاج بأجر بالكلية، وتشغيل أحدث جهاز أشعة مقطعية مخروطية لتشخيص أمراض الأسنان والوجه والفكين.

وأضاف “القاصد” أنه خلال الاجتماع، تم مناقشة وضع آليه لاستقبال وعلاج حالات أورام وجراحات الوجه والفكين، والعيوب الخلقيه في الوجه والفكين بالتعاون مع كلية طب الأسنان وكلية الطب وأعضاء هيئة التدريس باقسام جراحة التجميل والأورام وجراحة الأطفال وعلاج الأورام النووي والاشعاعي.

وأوضح “القاصد” أن إنشاء العيادات الخارجية يأتي في إطار إيمان الجامعة بأهمية تقديم الرعاية الصحية المتميزة لأبناء المحافظة ودور الجامعة في تدريب طلاب وأطباء امتياز طب الأسنان، مشيرًا إلي أن العيادات ستوفر مجموعة متميزة من الخدمات العلاجية والوقائية كما توفر العلاجات الجراحية لحالات الفم والأسنان التي تتطلب التدخل، مثل قلع الأسنان وزراعة الأسنان.