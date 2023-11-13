الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يبحث وضع لائحة لتشغيل العيادات الخارجية بطب الأسنان

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا لبحث سبل زيادة وتفعيل الخدمات التي تقدمها كلية طب الأسنان للنهوض بالعملية التعليمية وتوفير الرعاية الصحية وخدمة المجتمع، وتحقيق الاستفادة القصوي من إمكانات الكلية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور صلاح حجازي عميد كليه طب الأسنان والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أشرف مدحت مدير عام الإدارة الطبية والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة ووفاء عزب امين عام الجامعة  المساعد وصفاء الدهشان مدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلي أن الاجتماع ناقش وضع لائحة مالية وإدارية للعيادات الخارجية بكلية طب الأسنان بالاضافة إلي وضع لائحه العلاج بأجر بالكلية، وتشغيل أحدث  جهاز أشعة مقطعية مخروطية لتشخيص  أمراض الأسنان والوجه والفكين.

وأضاف “القاصد” أنه خلال الاجتماع، تم مناقشة وضع آليه لاستقبال وعلاج حالات أورام وجراحات الوجه والفكين، والعيوب الخلقيه في الوجه والفكين بالتعاون مع كلية طب الأسنان وكلية الطب وأعضاء هيئة التدريس باقسام جراحة التجميل والأورام وجراحة الأطفال وعلاج الأورام النووي والاشعاعي.

وأوضح “القاصد” أن إنشاء العيادات الخارجية  يأتي في إطار إيمان  الجامعة بأهمية تقديم الرعاية الصحية المتميزة لأبناء المحافظة ودور الجامعة في تدريب طلاب وأطباء امتياز طب الأسنان، مشيرًا إلي أن العيادات ستوفر مجموعة متميزة من الخدمات العلاجية والوقائية كما توفر العلاجات الجراحية لحالات الفم والأسنان التي تتطلب التدخل، مثل قلع الأسنان وزراعة الأسنان.

محافظ المنوفية جامعة المنوفية علاج جراحات الوجه والفكيين أورام الوجه والفكين العيادات الخارجية

مواد متعلقة

كرمهم المحافظ.. طلاب جامعة المنوفية يبتكرون سيارة كهربائية

محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

حشيش بـ1.7 مليون جنيه.. القبض على تاجر مخدرات فى المنوفية

الأكثر قراءة

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

فعاليات حزبية متنوعة لشرح إنجازات المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى للمواطنين

اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين فى غزة

مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

حزب الله يقصف موقع حدب يارون الإسرائيلى: إصابات مباشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان