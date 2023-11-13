حشيش بـ1.7 مليون جنيه.. القبض على تاجر مخدرات فى المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى بالمنوفية بقصد الاتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز.. وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،700،000 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.