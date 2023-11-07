الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس تاجر مخدرات ضبط بـ230 "طربة حشيش" في الإسكندرية

حشيش
حشيش

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 230 طربة من مخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط 230 طربة حشيش بالإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 230 طربة من مخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس 4 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما بقصد الاتجار به علي عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاولة نشاطهم الإجرامى في ترويج وحيازة كمية من الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وإلقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائهم، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

عاطل بالعامرية غرب الاسكندرية أمن الأسكندرية المخدرات والأسلحة ثان العامرية

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