إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة الدولي برئاسة فتحي فوزي شوكت، مدير الإدارة بالإنابة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة خطوط طيران اير كايرو القادمة من مالبينسا، اشتبه حسن شرف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة بواسطة كل من أحمد خالد سعد مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وكلَّف مينا رمزي، مدير الحركة، سيد فؤاد، رئيس القسم، بتفتيش حقائب الراكب، وتبيَّن وجود عدد من قطع الحشيش المخدر بوزن ١٥٠ جرامًا و١٧ قرص ترامادول مخبأة داخل لعبتي أطفال وكشاف إضاءة.

وقرر فتحي فوزي شوكت، مدير الإدارة الثانية بالانابة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٣، ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.