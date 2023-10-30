الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب سجائر بها ماريجوانا

مطار الغردقة
مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر بها مخدر الماريجوانا. 
بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدانمارك على رحلة طيران شركة إير كايرو اشتبه البحيرى رأفت مأمور اللجنة الجمركية فى راكب يحمل جنسية أجنبية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

بروتوكول تعاون بين مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين ومصلحة الجمارك

 

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنودة كندس تحت إشراف عبد المجيد النجار وتلاحظ وجود كثافات
وبالعرض على محمد سيد مراد المشرف على صاله الوصول قام بتكليف محمد فاوي ومحمد جابر بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشها ذاتيا فتبين وجود ١١ سيجارة بها نبات المرجوانا المخدر

وقام بالجرد والتحريز كريمة محمد وهاني حافظ من الأمن الجمركى.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام الجمارك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٤٨ لسنه ٢٠٢٣ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى

كان الشحات الغتوري، قد أعلن رئيس مصلحة الجمارك، عن حجم الذهب المتدفق إلى مصر بعد مبادرة الذهب دون جمارك، التي طرحتها الحكومة.

وقال "الشحات" إن مبادرة الذهب دون جمارك أدخلت لمصر أكثر من 2 طن من الذهب.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن قرار رئيس الوزراء صدر الأشهر الماضية ليستمر لمدة 6 أشهر وهو قارب على الانتهاء، دخل لمصر كمية كبيرة من الذهب هذه الفترة، وهذا يعتبر احتياطيًا نقديًا وما زالت المبادرة مستمرة، وقد تمتد المدة.

رجال الجمارك مطار الغردقة الدولي ضبط محاولة تهريب السجائر مخدر الماريجوانا

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