ضبط بـ200 كيلو "حشيش وبانجو".. حبس أخطر تاجر مخدرات بأشمون في المنوفية

أمرت النيابة العامة بالمنوفية، بحبس واحد من أخطر العناصر الإجرامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه في دائرة مركز أشمون، متلبسا بـ150 كيلو جرام من المواد المخدرة المختلفة، في ضربة قوية لتجار المخدرات في الدائرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يتمكن حملة مشتركة من ضباط المباحث في المركز وإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية بقيادة المقدم أسر جلال رئيس مباحث المخدرات من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد وصلتها معلومة عن قيام المتهم، بمزاولة نشاطه الإجرامي والمحرم قانونا واتخاذ دائرة المركز مسرحا لتجارته، وعلى الفور تم التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات ووحدة مباحث قويسنا، لاستهداف المتهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتقنينها.

سقوط تاجر مخدرات في كمين شرطة

وبعد نصب الأكمنة الثابتة والمتحركة، جرى ضبط المتمهم وبحوزته 150 كيلو جرام لمخدر البانجو و50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، و4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار وطبنجة صوت بخزينتها ودراجة نارية بدون لوحات وأدوات تجزئة وتغليف و2 سلاح أبيض- ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى.وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2،230،000 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى صعيد آخر، كانت تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم برئاسة اللواء محمد عبد الواحد مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية بقيادة المقدم محمد مغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وبحوزته (2،200 كيلو جرام من مخدر الحشيش –بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي.