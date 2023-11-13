الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك في إطار مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية لبعض مدن الجمهورية، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس ممدوح حسين، رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، والمهندس مصطفي البخ، والمهندس محمد عمارة بإقليم الدلتا، مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، وممثلى عدد من المكاتب الاستشارية.


ورحب محافظ المنوفية بالحضور، مؤكدًا أن هناك جهودًا مستمرة ومتواصلة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال القائمين على العمل بها سواء في القاهرة أو الغربية.


وخلال اللقاء، ترأس محافظ المنوفية الاجتماع التمهيدي لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينتى شبين الكوم وأشمون، وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كل مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008.

 

وأكد محافظ المنوفية التعاون والتنسيق الكامل من خلال إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة مع المسئولين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، للعمل على تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات، لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيعود بالنفع على أهالينا بمدينتى شبين الكوم وأشمون.

 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني مخطط استراتيجي بالمنوفية مدينتي أشمون وشبين الكوم

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