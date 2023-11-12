طرق الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024.. يبحث العديد من الراغبين في الذهاب لأداء فريضة الحج ضمن قرعة وزارة الداخلية يوميًا عن النتيجة على جوجل محرك البحث.

ونجد أن البحث يكون دائمًا ببطاقة القومي وذلك تزامنًا مع إعلان أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج في محافظات «القاهرة، الجيزة، الشرقية، مطروح» منذ السبت أمس.

طرق الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024

يحق لراغبي الاستعلام عن نتائج قرعة الحج المعلن عنها من وزارة الداخلية للبحث عن أسماء المقبولين من خلال بوابة الحج الموحدة المصرية من خلال إدخال البيانات اللازمة واتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة.



موعد ظهور نتيجة قرعة الحج 2024

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن ظهور نتائج وأسماء الفائزين لأداء فريضة الحج موسم 2024 بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال هذا الأسبوع وهذا من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية الرسمي.



الجدول الزمني لإعلان نتائج قرعة الحج 2024/1445

ونجد أن وزارة الداخلية سبق وأعلنت أسماء الفائزين في القرعات وفقًا لجدول زمني على مدار هذا الأسبوع وعقب ذلك الإعلان عن تكلفة الرحلة.

-قرعة مديريات أمن محافظة «الإسكندرية، الدقهلية، المنيا، القليوبية» يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023.

-قرعة مديريات أمن محافظة «البحيرة، الغربية، بني سويف، جنوب سيناء، أسوان»، يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023.

-قرعة مديريات أمن محافظة «الوادي الجديد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنوفية، الفيوم» في يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023.

-مديريات أمن محافظة «أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر»، بيوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023.

-مديريات أمن محافظة «سوهاج، قنا، شمال سيناء» بيوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.

وسيتم الإعلان عن تكلفة حج القرعة 2024/1445 عقب الإعلان عن أسماء الفائزين حيث تجرى حاليا التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية للوقوف على التفاصيل حيث تتاح لهم الفرصة الكاملة لسداد رسوم الحج في فروع البنوك الوطنية الأهلي ومصر والقاهرة أو من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري عبر حساب مدفوعات حج القرعة.