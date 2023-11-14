الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وسط فرحة عارمة.. فوز 220 مواطنا بقرعة الحج ف يالإسماعيلية

قرعة الحج ف يالإسماعيلية
قرعة الحج ف يالإسماعيلية

أنهت مديرية أمن الإسماعيلية، منذ قليل، قرعة الحج، تحت رعاية اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، وبحضور اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية ولفيف في القيادات التنفيذية الأمنية، وبحضور عدد من الأهالي المقدمين لموسم الحج لهذا العام، ووسط ترقب وآمل في القبول، وأسفرت القرعة عن فوز 962.

وأقامت مديرية أمن الإسماعيلية المؤتمر داخل مدرسة التكنولجيا، وسط تشديدات أمنية، لتأمين المؤتمر الخاص بالقرعة العلنية وبحضور قيادات مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تجرى العلنية إلكترونيا وبدون أي تدخل بشري.

نتائج قرعة الحج بمحافظة الإسماعيلية

وحددت وزارة الداخلية أيام هذا الأسبوع لظهور نتائج القرعة العلنية لموسم الحج 2024، بعد أن قدم الآلاف من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التي أعلنتها الوزراة، آملين من الله عز وجل نعمة القبول، ومن المقرر أن تنتهي الداخلية من إعلان الفائزين في كافة المحافظات خلال أيام.

ونشرت مديرية أمن الإسماعيلية  شروط حج القرعة 2024

وأولها ألا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير إلا في حالة إعطائها للوالدين فقط.
أن يكون الفائز بـ حج القرعة يتمتع بحالة صحية جيدة وخاليًا من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة.
ألا يكون قد سبق للفائز أداء فريضة الحج طوال حياته.

لا يجوز العدول عن التنازل لأحد الوالدين وإلا تلغى فرصة الحج.
يجب أن يكون الفائز كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

لابد ألا يقل سن مقدم طلب الحج عن 25 عاما، ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1/3/2024 م.
تخصص نسبة الـ 10% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنا حيث تقوم المنظومة الإلكترونية للحج بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازليا حسب السن لكل محافظة.

يسمح بسفر المرافق الوجوبي ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدوري، ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته في حالة وفاة الأصيل.

للحصول على تأشيرة الحج 2024، يجب على الفائز اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليًا مع موافاة الإدارة العامة للشؤون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم.

وأخيرا، تسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز  والأقسام.

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