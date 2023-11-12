الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تكاليف حج القرعة 2024.. اعرفها عقب إعلان أسماء الفائزين

حج القرعة 2024
حج القرعة 2024

تكاليف حج القرعة 2024.. تزامنًا مع بدء الإعلان عن أسماء الفائزين بحج القرعة التابعة لوزارة الداخلية، نجد أن التكاليف سيتم الإعلان عنها رسميًا، حيث أنه فور إعلان نتائج الفائزين وأسمائهم ستعلن وزارة الداخلية هم تكلفة حج القرعة لعام 2024 مع إعطاء الفائزين فرصة لدفع كامل تكاليف الحج في جميع فروع البنوك الوطنية «الأهلي - مصر - القاهرة».

تكاليف حج القرعة 2024

ودفع التكاليف يكون في مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري عبر حساب مدفوعات حكومية -مدفوعات حج القرعة- بعد إخطار مديريات الأمن بتاريخ فترة السداد بعد إجراء القرعة ؛ على أن يشمل كل هذا سعر ثمن تذكرة السفر بالطيران باستثناء حالات المرافق الواجبين للمقدمين للطلب حيث يتم دفع التكلفة لهما معًا بناءً على بطاقتي الرقم القومي الصالحتين لديهما.

وفي هذه الحالة يتعهد الفائز بفرصة الحج بدفع أية تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية على المسار الإلكتروني السعودي، وفي حال عدم دفع تكاليف حج عام 2024 خلال الفترة المحددة، فإن ذلك يُعتبر تنازلًا من الفائز عن فرصة الحج، وسيتم تطبيق قواعد التنازل العامة المشار إليها سابقًا، وسيتم تصعيد الفائزين في قرعة الاحتياط.



طرق الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024

سيتمكن المواطنون من الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج لعام 2024 عبر بوابة الحج المصرية وفقًا للجدول الزمني للقرعة العلنية للمديريات في المحافظات أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
-موقع وزارة الداخلية الرسمي.

-تسجيل الدخول بكتابة الرقم القومي ورقم المصنع الموجود أسفل صورة البطاقة.

-إدخال كود التحقق الموجود على الموقع.

-الضغط على زر البحث تظهر نتيجة الطلب إذا كان الشخص فائزًا أو غير فائزًا.



موعد ظهور نتيجة قرعة الحج 2024

 

أعلنت أسماء الفائزين في القرعات وفقًا لجدول زمني على مدار هذا الأسبوع بداية من الإعلان عن الفائزين بحج قرعة القاهرة والجيزة.

-قرعة مديريات أمن محافظة «الإسكندرية، الدقهلية، المنيا، القليوبية» يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023.
-قرعة مديريات أمن محافظة «البحيرة، الغربية، بني سويف، جنوب سيناء، أسوان»، يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023.
-قرعة مديريات أمن محافظة «الوادي الجديد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنوفية، الفيوم» في يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023.
-مديريات أمن محافظة «أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر»، بيوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023.
-مديريات أمن محافظة «سوهاج، قنا، شمال سيناء» بيوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.

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