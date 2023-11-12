غدًا.. "أوابك" تستعرض خطتها للمشاركة فى COP28 خلال اجتماع الخبراء

تعقد منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" يوم غد الإثنين اجتماعها الثلاثين لخبراء البيئة وتغير المناخ في دولها الأعضاء، تحت إشراف المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام للمنظمة.

اجتماع خبراء البيئة وتغير المناخ فى أوابك

يأتي هذا الاجتماع في إطار الالتزام الشديد بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر، حيث تولي الأمانة العامة اهتمامًا خاصًا لمتابعة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC واتفاق باريس 2015.

مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

ويهدف الاجتماع إلى متابعة آخر المستجدات في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، بهدف تحديد موقف عربي موحد تجاه المفاوضات الدولية.

تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المنظمة

كما يستهدف اللقاء تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المنظمة وغيرها من الدول العربية، استعدادًا للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر أطراف الاتفاقية COP28، المقرر عقده في مدينة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

يشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب مندوبين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة، ومندوب عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

التقرير السابع لتنمية العرب

وفي سياق متصل، قامت "أوابك" بإصدار التقرير السابع لتنمية العرب، بعنوان "تغير المناخ والبيئة المستدامة في الدول العربية"، والذي يأتي في إطار المؤتمر العلمي السابع عشر لجمعية البحوث الاقتصادية.

يتضمن التقرير ستة فصول تناقش قضية تغير المناخ وتأثيرها على التنمية المستدامة، موضحًا التحديات والتداعيات المناخية التي تؤثر على العديد من القطاعات والمجتمع الدولي، مما يبرز أهمية التعاون بين دول المنطقة لتطوير وتنفيذ حلول مناخية تتلاءم مع احتياجات المنطقة، من خلال المبادرات الدولية والإقليمية.