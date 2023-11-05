الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أوابك: نقـل الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب الطريقة الأقل فى التكاليف

الهيدروجين
الهيدروجين

كشف تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، عن أن عملية نقل الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب، الطريقة الأقل في التكاليف مقارنة بباقي المسارات الأخرى، وهي تقوم على استخدام ضواغط لرفع ضغط الهيدروجين ليسهل نقله إلى مسافات أبعد، وبحسب بعد مركز الطلب عن موقع الإنتاج، قد يتم إنشاء محطات إضافية لرفع الضغط على طول خط الأنابيب لضمان وصول الهيدروجين بضغط مرتفع ضمن الحدود الدنيا للتسليم في مركز الاستهلاك، وهي نفس الآلية المتبعة في نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب.

 

أوابك: نقـل الهيدروجين عبـر خطـوط الأنابيب الطريقـة الأقـل فـي التكاليف

وتابعت "أوابك" أنه يفضل عند استخدام خطوط الأنابيب لنقل الهيدروجين، أن يتم تخزين الإنتاج في مواقع تخزين جيولوجية مثل كهوف الملح لتأمين كمية ملائمة لضمان سريان ضخ الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب إلى مراكز الطلب والتغلب على أي تذبذب في إنتاجه، خاصة إذا كان إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وللتغلب على التكلفة الرأسمالية الكبيرة لبناء شبكات جديدة للهيدروجين، برز خيار استخدام شبكات نقل الغاز الطبيعي الحالية في نقل الهيدروجين بعد التغلب على المعوقات الفنية، حيث قامت عدة شركات من مشغلي خطوط أنابيب النفط والغاز باختبار جاهزية الشبكات لاستخدامها في نقل الهيدروجين، سواء كان هذا هيدروجين نقي (100% هيدروجين) أو خليط الهيدروجين مع الغاز الطبيعي بنسب مختلفة (مثلاً 20% هيدروجين مع 80% غاز طبيعي)، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عند استخدام الخليط.

وقد جاءت نتائج الدراسات التي أجرتها بعض الشركات المشغلة لشبكات الغاز إيجابية في حالة خلط الهيدروجين مع الغاز حتى نسبة 20%. ومن أمثلة ذلك، الدراسة الفنية التي أعدها هيئة شبكات الطاقة التي تمثل مشغلي شبكة الغاز في بريطانيا، والتي أسفرت عن جاهزية استخدام شبكات نقل الغاز في بريطانيا لنقل خليط الهيدروجين حتى عام 2020، وأن ذلك سيوفر نحو 6-7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي في بريطانيا، وهو ما يعادل كمية قدرها 6 ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، التي تطلقها نحو 2.5 مليون سيارة.

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