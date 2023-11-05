وزير البترول: مراكز التحكم فى شبكة خطوط الغاز الطبيعى تعمل 24 ساعة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن التحول الرقمي في قطاع البترول شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إذ وضعت الوزارة استراتيجية وخطة للتحول الرقمي لقطاع البترول وتنفيذها، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار.

وأضاف «الملا»، أنه تم تطبيق نظام ARP في كل الشركات مع الشركات القابضة والهيئات، وكذلك استخدام الوسائل الحديثة في تقليل الفاقد في منظومة نقل الوقود، وتم تركيب أجهزة GPS في سيارات نقل المنتجات البترولية والبوتاجاز؛ لتتبع هذه السيارات عند خروجها من المستودع حتى وصولها للمحطات وأماكن الاستهلاك.

كما تم وضع أجهزة ETG أو القياس الآلي لمستوى الأرصدة في محطات الوقود، وبالتالي معرفة أرصدة محطات الوقود على مستوى الجمهورية وجميعها مربوطة على الشاشات بهيئة البترول والوزارة، وهناك مراكز تحكم لشبكة خطوط الغاز الطبيعي وتعمل على مدار 24 ساعة، وكذلك في شبكة أنابيب البترول، وجارٍ حاليًا تجهيز غرفة التحكم الرئيسية بالوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.