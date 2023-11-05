الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير البترول: هناك مراجعة ربع سنوية لأسعار الوقود

وزير البترول والثروة
وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا

علق وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، على رفع سعر البنزين واستمرار سعر السولار دون زيادة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء السبت، إن الوزارة تطبق قرارًا اتخذته الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ في 2016.

وأضاف أن هذا القرار يتحدث عن آلية التسعير التلقائي للمحروقات والوقود سواء البنزين أو السولار، ومن المفترض أن يتم كل 3 أشهر.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم العمل على هذه الآلية منذ عام 2019، وهناك مراجعة ربع سنوية للأسعار، ويتم تثبيت الأسعار أو خفضها أو زيادتها.

مساء دى ام سى طارق الملا السولار دي ام سي

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