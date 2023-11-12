الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. إجراء قرعة الحج في رأس البر بدمياط

الحج
الحج

تبدأ وزارة الداخلية اليوم الأحد، إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 – 1445  في محافظة دمياط  حيث تستعد مديرية أمن دمياط لإعلان نتيجة القرعة الخاصة بالحج في الصالة المغطاة في مدينة رأس البر.

وتبدأ وزارة الداخلية في إعلان نتيجة قرعة الحج في المديريات بالمحافظات، حيث ستعلن اليوم نتيجة قرعة الحج لمحافظة القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح، ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج إلكترونيا من خلال موقع البوابة المصرية الموحدة للحج
 

وعقدت وزارة الداخلية، القرعة العلنية للحج لعام 2024 / 1445، وفقا للجدول الزمني الذي حددته لإعلان قرعة الحج، وستعلن اليوم نتيجة قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح)، السبت المقبل 11 نوفمبر 2023.

 

أما اليوم الأحد 12/11/2023، فسيتم إجراء قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).
 

و الإثنين الموافق 13/11/2023، ستجرى قرعة الحج بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف- جنوب سيناء – أسوان).

ويوم الثلاثاء الموافق 14/11/2023، ستجرى قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم).

 

ويوم الأربعاء الموافق 15/11/2023 ستجرى قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).


يوم الخميس الموافق 16/11/2023، ستجرى قرعة الحج بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء). 

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 /1445 عبر بوابة الحج المصرية فور إعلانها رسميا من هنا، حيث يمكن الحصول على نتيجة قرعة الحج 2024 عبر الخطوات التالية:

 

الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا

إدخال الرقم القومي ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة»

إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع

الضغط على بحث

ستظهر نتيجة حالة الطلب فائز أو غير فائز.

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