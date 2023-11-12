برلمانى: الاهتمام بالمبدع الصغير أحد إنجازات الجمهورية الجديدة

أكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أهمية جائزة المبدع الصغير التي تقوم بها مصر وأقدمت عليها الدولة، مشيرًا إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير ليست فقط جائزة تُمنح للمبدعين، ولكنها أحد إنجازات الدولة المصرية والخطوات في بناء الجمهورية الجديدة، حيث التطوير لخلق جيل جديد في كل المجالات، جيل قادر أن يمثل مصر المستقبل.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة قانون المبدع الصغير المقدم من الحكومة.

القانون يتوافق مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة

وقال قريطم إن القانون يتوافق مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، مطالبًا بفتح المجال أمام ذوي الاحتياجات الخاصة ومجمعات الرعاية الاجتماعية، حتى يكون هناك نصيب لذوي الهمم لتعزيز المشاركة داخل وخارج مصر.

الموافقة على تعديلات قانون جائزة المبدع الصغير

ووافق مجلس النواب، اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

ويهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك، لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعًا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.