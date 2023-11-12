الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أبو العينين: قيمة جوائز الدولة في مختلف المجالات متواضعة جدا مقارنة بالدولية

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية قانون المبدع الصغير، لدوره فى تشجيع المبدعين، بما يسهم في تحقيق التقدم العلمى والتكنولوجي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وأشار أبو العينين، إلى أن العالم أصبح في سباق في هذا المجال، من أجل تحقيق التقدم في كافة المجالات.

ودعا أبو العينين، إلى ضرورة أن يكون هناك جائزة تخصصية مثل نوبل وغيرها لتحفيز ودعم وتمويل المبدعين، مشددا على ضرورة فتح الحوار في إطار منظومة جديدة للمبدع الصغير والكبير.

وقال: لا يجب أن تمنح هذه الجوائز في الثقافة والفنون فقط، ولكن يجب أن تشمل صناعات المستقبل والثورة الصناعية الرابعة وخاصة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وكيل مجلس النواب: انتهز الفرصة هنا لفتح موضوع جوائز الدولة كلها، حيث أرى أن قيمة جوائز الدولة في مختلف المجالات متواضعة جدا، مقارنة بقيمة الجوائز الدولية.

وتابع النائب محمد أبو العينين: أتمنى من وزارة الثقافة تغيير المنظومة والبحث عن آليات تمويل جديدة لتلك الجوائز برعايات دولية وشركات عالمية ومحلية.

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الان  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020  فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك من حيث المبدأ.

مجلس النواب اعمال الجلسة العامة المبدع الصغير تعديلات قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير أبو العينين

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