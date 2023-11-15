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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

بالرقم القومي.. رابط نتيجة قرعة الحج 2024 عبر بوابة الحج المصرية

الحج
الحج

رابط نتيجة قرعة الحج 2024.. يبحث العديد من المواطنين على محرك البحث عن خطوات الاستعلام على أسماء الفائزين بالقرعة.

نتيجة قرعة الحج 2024

أعلنت وزارة الداخلية عن ظهور قرعة نتيجة الحج لعام 2024 في عدد من المحافظات «القاهرة، الجيزة، الشرقية، مطروح، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، المنيا، القليوبية، البحيرة – بورسعيد – الغربية – بني سويف - جنوب سيناء – أسوان، كفر الشيخ – الوادى الجديد – الاسماعيلية – المنوفية – الفيوم، أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر».

ووفق الجدول الزمني المعلن من وزارة الداخلية سيكون اليوم الأخير لإعلان نتيجة قرعة الحج 2024 هو يوم الخميس غدًا.


الاستعلام عن قرعة الحج 2024

وحددت وزارة الداخلية خطوات بسيطة للاستعلام عن الحج 2024 عبر بوابة الحج المصرية بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال الضغط هنا.
  • اضغط على خانة استعلام عن نتيجة القرعة.
  • إدخال الرقم القومي ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة».
  • إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.
  • الضغط على البحث.

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رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج لعام 2024 بجميع المحافظات

تكلفة حج القرعة 2024

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تكلفة حج القرعة 2024 فور حساب التكلفة الإجمالية بالتنسيق مع وزارة الحج في السعودية وسيقوم الفائزين بسداد تكاليف الحج في كافة فروع البنوك الوطنية، وتكون التكلفة شاملة قيمة تذكرة السفر بالطائرة، لكل فائز على حدا.

كما أن هناك حالات ات المرافق الوجوبى لمقدم الطلب حيث يتم السداد لهما سـويًا وذلك بموجب بطاقة الرقم القومى الساريتين الصلاحية، ويسدد الفائز أية تكاليف إضافية تفرضها السلطات الســعوديـة على المسار الإلكترونى السعودى.

وفي حالة عدم سداد تكاليف الحج خلال الفترة المحددة، فإن ذلك يعد تنازلا من الفائز عن فرصة الحج، ويُطبق في هذا الشأن قواعد التنازل العامة ويتم تصعيد الفائزين بالقرعة الاحتياطية.

الداخلية قرعة الحج المسار الإلكتروني السعودي نتيجة قرعة الحج 2024 بوابة الحج المصرية

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