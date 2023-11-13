رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج لعام 2024 بجميع المحافظات

تزداد معدلات البحث على مؤشرات البحث من قبل الكثير من المسلمين عن نتيجة قرعة الحج 2024، وذلك بعدما أعنت وزارة الداخلية نتيجة قرعة الحج اول أمس السبت 11 نوفمبر 2023 في بعض المحافظات واوضحت الوزارة بأن سيستمر إعلان النتائج على مستوى كافة المحافظات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر 2023، وفي هذا التقرير نوضح طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024.

نتيجة قرعة الحج 2024 فى بعض المحافظات

أعلنت وزارة الداخلية أول أمس السبت الموافق عن ظهور قرعة نتيجة الحج لعام 2024 في بعض محافظات وهم القاهرة، والجيزة، والشرقية، ومطروح، واستمر إعلان نتائج لقرعة الحج اليوم التالى لمحافظات الإسكندرية، ودمياط، والدقهلية، والمنيا، والقليوبية، ووفق الجدول الزمني المعلن من وزارة الداخلية سيكون اليوم الأخير لإعلان نتيجة قرعة الحج 2024 هو يوم الخميس 16/11/2023.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية عن جدول زمنى لإعلان فيه أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024، والذي تم تقسيمه على حسب المحافظات.

وأكدت الوزارة بأن الاستعلام إما أن يكون إلكترونيًا من خلال رابط بوابة الحج المصرية، أو من خلال القرعة العلنية التي تعلنها مديرية الأمن في كل محافظة الساعة العاشرة صباحا في هذه المواعيد:

السبت 11 نوفمبر: محافظات القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح.

الأحد 12 نوفمبر: محافظات الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية.

الإثنين 13 نوفمبر: محافظات البحيرة – بورسعيد – الغربية – بني سويف - جنوب سيناء – أسوان.

الثلاثاء 14 نوفمبر: محافظات كفر الشيخ – الوادي الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم.

الأربعاء 15 نوفمبر: محافظات أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر.

الخميس 16 نوفمبر: محافظات سوهاج – قنا – شمال سيناء.

الاستعلام عن قرعة الحج 20240

وللإستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 عبر بوابة الحج المصرية فور إعلانها رسميا، حيث يمكن الحصول على نتيجة قرعة الحج 2024 بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال الضغط هنا.

- الضغط على خانة استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة».

- إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

والضغط على البحث.

تكلفة حج القرعة 2024

وأقرت وزارة الداخلية أن تكلفة حج القرعة 2024، يتم الإعلان عنها عقب نتيجة قرعة الحج 2024، وسيقوم الفائزين بسداد تكاليف الحج في كافة فروع البنوك الوطنية، وتكون التكلفة شاملة قـيمة تذكرة السـفر بالطائرة، لكل فائز على حدا

فيما عـدا حــالات المرافق الوجوبى لمقدم الطلب حـــيث يتم الســداد لهما سـويًا وذلك بموجب بطاقــتى الرقم القومى الساريتين الصلاحية.

ويسدد الفائز أية تكاليف إضافيـة تفرضـها السلطـات الســعوديـة على المسار الإلكترونى السعودى.

وفي حالة عدم سداد تكاليف الحج خلال الفترة المحددة، فإن ذلك يعد تنازلا من الفائز عن فرصة الحج، ويُطبق في هذا الشأن قواعد التنازل العامة ويتم تصعيد الفائزين بالقرعة الاحتياطية.