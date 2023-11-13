الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء قرعة الحج

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، مراسم  إجراء قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف لعام 1445هـ/2024 م، والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، وذلك بقاعة نادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

إجراء القرعة عن طريق الحاسب الآلي

وأُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حضور  عدد كبير من المتقدمين وأسرهم وتم الإعلان عن  أسماء الفائزين بمختلف مراكز  ومدن المحافظة، والبالغ عددهم 204 فائزًا  فائزة  بجانب احتياطي بنسبة 50%  لعدد 102  متقدمًا من إجمالي  775 مواطنًا ومواطنة تقدموا  للقرعة.

محافظ بنى سويف يهنئ الفائزين

وهنأ محافظ بنى سويف الفائزين، مؤكدًا ثقته وأمله في أن يكونوا خير واجهة مشرفة وخير سفراء لمصر عامة وبني سويف خاصة خلال أداء تلك الشعيرة الجليلة، وحملهم أمانة الدعاء من أطهر بقاع الأرض لبلدنا الغالية بدوام نعم الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار سائلا المولى أن يمن على الجميع بالحج المبرور وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم، متمنيا التوفيق في القرعة المقبلة  لمن  يحالفه النصيب هذا العام.

وأكد مدير الأمن  اللواء أسامة حلمي حرص واهتمام أجهزة وزارة الداخلية بموسم الحج هذا العام بدءًا من التقدم بالطلبات لأداء الفريضة وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله، مشيرا إلى تضافر كل الجهود لتحقيق كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والإدارية، للتيسير على حجاج القرية في أداء مناسك تلك الفريضة الكريمة.

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف قرعة الحج وزارة الداخلية القيادات التنفيذية الأرض السعودية

مواد متعلقة

"مياه بنى سويف" تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع

استمرار هطول الأمطار على مناطق بمحافظة بنى سويف

محافظ بنى سويف يفتتح فعاليات الدورة التدريبية ضمن برنامج "المرأة تقود"

أمطار متوسطة على أماكن متفرقة ببنى سويف

إزالة أكثر من 130 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد ببني سويف

نقابة معلمي بني سويف تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة

140 محضر مخالفات بالأسواق والمخابز خلال أسبوع في بني سويف

بنى سويف ترفع درجة الاستعداد "تحسبًا" لتداعيات محتملة بحالة الطقس

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

الفنانة سلوى عثمان تنهار من البكاء أثناء تشييع جثمان والدها (صور)

الطبيب المتهم بالتحرش بالبلوجر آية الزيني يروي تفاصيل الواقعة.. فما القصة؟

"المتحدة" تشكر القوات المسلحة لتسهيل وتأمين زيارة وفد الشركة إلى شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان