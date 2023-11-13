محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء قرعة الحج

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، مراسم إجراء قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف لعام 1445هـ/2024 م، والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، وذلك بقاعة نادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

إجراء القرعة عن طريق الحاسب الآلي

وأُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والبالغ عددهم 204 فائزًا فائزة بجانب احتياطي بنسبة 50% لعدد 102 متقدمًا من إجمالي 775 مواطنًا ومواطنة تقدموا للقرعة.

محافظ بنى سويف يهنئ الفائزين

وهنأ محافظ بنى سويف الفائزين، مؤكدًا ثقته وأمله في أن يكونوا خير واجهة مشرفة وخير سفراء لمصر عامة وبني سويف خاصة خلال أداء تلك الشعيرة الجليلة، وحملهم أمانة الدعاء من أطهر بقاع الأرض لبلدنا الغالية بدوام نعم الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار سائلا المولى أن يمن على الجميع بالحج المبرور وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم، متمنيا التوفيق في القرعة المقبلة لمن يحالفه النصيب هذا العام.



وأكد مدير الأمن اللواء أسامة حلمي حرص واهتمام أجهزة وزارة الداخلية بموسم الحج هذا العام بدءًا من التقدم بالطلبات لأداء الفريضة وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله، مشيرا إلى تضافر كل الجهود لتحقيق كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والإدارية، للتيسير على حجاج القرية في أداء مناسك تلك الفريضة الكريمة.

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف