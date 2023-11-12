الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه بني سويف" تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع

المجهودات
المجهودات

أعلنت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، اليوم، الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من أماكن التجمعات بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية.

وأكدت المهندسة، دينا عمر أن الشركة قد رفعت درجة التأهب والاستعداد التام لمواجهة تداعيات سقوط الأمطار من خلال تمركزات لفرق الطوارئ والأزمات واستعداد كافة معدات وسيارات الشركة والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات محافظة بني سويف والمتابعة الدورية طوال 24 ساعة.

وأضافت رئيس مجلس الإدارة، اتخاذ الشركة كافة الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة الأمطار، حيث تستقبل غرفة عمليات الشركة والخط الساخن إستفسارات وشكاوي المواطنين على رقم 125 من أي تليفون علي مدار 24 ساعة.

وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف توجيهاته لمسئولى الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق باستمرار  رفع درجة استعداد  القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة،  في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع مثل تلك الأحداث.

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